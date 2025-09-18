「ヤクルト−巨人」（１８日、神宮球場）ＢＳフジやＣＳフジテレビＯＮＥの中継で元巨人の清原和博氏と元木大介氏が解説を務めた。五回終了時には、ＢＳフジで放送中の野球番組「プロ野球ニュース月間好プレー」のＭＣを担当し、この日始球式を務めた元ＮＨＫの中川安奈アナウンサーも放送席に合流。ツーバウンドだった中川アナの投球を清原氏は「よかったと思いますよ」と解説。元木氏は「いや、全然よかったですよ。綺麗な