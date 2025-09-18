2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪のミラノの選手村を視察後、報道陣の取材に応じるIOCのコベントリー会長（右）＝18日（共同）【ミラノ共同】国際オリンピック委員会（IOC）のコベントリー会長が18日、建設が完了した2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪のミラノの選手村を理事らと視察した。白やグレーを基調とした選手の拠点を見て回り「建物も部屋の中も美しい。冬季競技の選手になりたくなるほどだ」と高く評価した。コベン