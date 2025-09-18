■東京2025世界陸上競技選手権大会（18日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子800m予選に日本記録保持者の久保凛（17、東大阪大敬愛高）が出場、組7着で予選敗退。この種目、世界陸上日本勢史上初となる準決勝進出とはならなかった。女子800m予選、各組上位3人+タイム上位3人が準決勝へ進める。初めて世界陸上の舞台を手にした久保は「初めてだからこそ挑戦して走ることができると思うので、