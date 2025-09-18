「陸上・世界選手権・女子８００メートル予選」（１８日、国立競技場）世界陸上初出場で日本記録保持者の久保凛（１７）＝東大阪大敬愛＝は２分２秒８４で３組７着となり、史上初の準決勝進出ならなかった。前半から集団の後方となると、インコースに陣取り上位を伺ったが、３コーナーから置かれ、最後の直線で１人を交わしたが、世界のスピードの前に屈した形となった。レース後は悔しそうに電光掲示板をみつめた久保。レー