今年で50周年を迎える「AVIREX」と、アメリカを代表するスニーカーブランド「CONVERSE」が夢のコラボレーションを実現しました。両ブランドのクラシックな魅力が融合した「ALL STAR AGED HI / AX」は、特別なグラフィックとデザインをまとった限定モデル。歴史ある2ブランドのエッセンスが詰まった一足は、ファッション好きなら見逃せない記念アイテムです。 CONVERSE × AVIREXの特別な魅力 「ALL STAR AGE