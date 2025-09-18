名古屋市内の学校で教師の盗撮などの事件が相次ぎ、再発防止を誓う中、18日、新たな逮捕者が出ました。名古屋市の広沢一郎市長が18日夕方、急きょ取材に応じました。広沢名古屋市長：「痛恨の極みですね。またしても名古屋からというのは本当に、なんとも言いようのない強い怒りとともに、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」逮捕されたのは、中川区の千音寺小学校の教師・水井聖清容疑者(40)。9月12日、児童の下着を盗撮