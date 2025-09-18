お金が貯まる人というのは、コツコツとお金を貯めている人は多いのですが、何気ない習慣を続けていることによって、お金が貯まりやすくなっているケースも少なくありません。元銀行員が考える「お金が貯まる人の何気ない習慣」とは、どのようなものなのでしょうか？◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点何気ない習慣その1：お財布の中身を毎日把握する飲み会の後に、「お金がない」「あれ、思っていたよりも