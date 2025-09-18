「30年間に中国が10数億人の所得水準を飛躍的に向上させたのは、極めて異例なことだ」。世界銀行は最近発表した研究報告書の中で、このような見方を示した。同報告書によると、1990年から2020年までの30年間に、中国の1人当たりの1日消費額は7倍以上増加し、世界のほかの国・地域の平均水準である1．3倍を大きく上回った。こうした著しい増加は、米国の現人口の3倍に相当する10億人近い中国の人口が貧困を脱却したことを意味する。