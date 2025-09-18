毎日使っているスキンケアには、いろいろな成分が含まれています。最近は、その成分に着目して商品を購入する「成分買い」が流行しているそう。どのようなメリットがあるのか、どんな成分が人気なのか気になりますよね。そこで今回は、「成分買い」におすすめのブランド・商品をご紹介します。化粧品の成分買いとは？化粧品を選ぶ際に、ブランドや価格だけでなく、配合されている成分を重視して購入することを「成分買い」といいま