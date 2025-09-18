名古屋市の小学校教員の男が、盗撮目的で教室内にカメラを設置したとして逮捕されました。 【写真を見る】名古屋市の小学校教員（40）女子児童の下着を撮影するため…教室の“机の下”にカメラ設置した疑いで逮捕 広沢一郎市長「またしても名古屋から…」 警察によりますと、逮捕された名古屋市立小学校の教員・水井聖清容疑者（40）は、9月12日女子児童の下着を撮影するため、勤務先の小学校の教室内に小型カメラを設置した疑い