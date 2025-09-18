やんちゃな3つ子のサンリオキャラクター“ゴロピカドン”を題材にした「ポーチコレクション」が、9月中旬から、全国のカプセルトイコーナーにて順次発売される。【写真】ポップな縦長トートも！全部集めたくなるラインナップ一覧■80年代を思わせるレトロポップなデザイン今回アイピーフォーより登場するのは、1982年にサンリオからデビューした人気キャラクターのゴロピカドンをモチーフにした、80年代を思わせるレトロポッ