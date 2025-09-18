陸上世界選手権（18日、東京・国立競技場）女子800メートル予選が行われ、日本選手権を日本新で連覇した17歳の久保凛（東大阪大敬愛高）は世界陸上デビュー戦に臨み、2分2秒84で3組7位で予選突破はならなかった。五輪と世界選手権を通じて、過去の日本勢では1928年アムステルダム五輪で銀メダルを獲得して日本女子初のメダリストとなった人見絹枝以来、予選突破を成し遂げたことはなく、97年ぶりの快挙はならなかったが