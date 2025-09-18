◇陸上世界選手権 6日目(18日、東京・国立競技場)東京・国立競技場で行われている陸上世界選手権。大会6日目となるこの日は徐々に小雨が降り出しました。この日は女子5000ｍや800ｍの予選、さらに男子のやり投げ決勝や女子の走高跳などが行われています。走高跳の世界記録保持者であるとともに、競技間の休息スタイルが“眠れる森の美女”とも例えられ話題となっているウクライナ代表のヤロスラワ・マフチフ選手は、この日もいつも