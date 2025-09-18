盗撮目的で勤務先の小学校の教室にカメラを設置したとして、愛知県警は１８日、名古屋市立小学校教諭の男（４０）（名古屋市中村区）を県迷惑行為防止条例違反容疑で逮捕した。発表によると、教員は１２日午後１時４５分頃、女子児童の下着を盗撮する目的で、教室内の机の下に小型カメラを設置した疑い。調べに対し、「女児の身体や服装、下着に興味があった」と容疑を認めているという。名古屋市教育委員会によると、児童が