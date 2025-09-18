陸上の世界選手権東京大会は１８日、国立競技場で女子５０００メートル予選が行われ、日本の３選手が先頭で引っ張る積極的なレースを見せて、国立競技場を沸かせた。予選は２つの組で行われ、各組の上位８人が決勝に進んだ。１組では日本記録を持つ田中希実（ニューバランス）と２３年アジア選手権覇者の山本有真（積水化学）が２人並んで序盤からトップを走った。２５００メートルで山本が遅れたが、田中はなおも先頭をキープ