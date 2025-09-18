園芸博に向けた会合であいさつする自民党の星野氏（中央）＝１８日、党本部自民党の「２０２７横浜国際園芸博覧会（花博）推進特命委員会」（委員長・星野剛士衆院議員）が１８日に党本部で開いた会合で、国土交通省は前売り券の販売スケジュールを提示した。開幕１年前の２０２６年春からの販売を目指し、２５年１１月をめどに入場券価格を決めたいとする見通しも示した。入場券価格を巡っては１０月に閉幕する大阪・関西万博