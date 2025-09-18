女優の山口智子が18日、東京・銀座の「カルティエ銀座4丁目ブティック」で行われた同店のオープニングイベントに出席した。山口智子山口は、美脚がのぞくシースルー衣装に、ネックレス、ブレスレット、イヤリングを合わせたコーディネートで登場。ジュエリーについて「本物の輝きって全然違いますよね。本物の威力ですよね。本物の輝きであり、命の輝き。地球創生のときから生きていらっしゃる生命体だと思うので、生命体としての