◆スプリンターズＳ１週前追い切り（１８日）第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）の１週前追い切りが９月１８日、東西トレセンで行われた。各陣営の手応えは以下の通り。鹿戸調教師（ウインカーネリアン＝美浦・Ｗコースで併せ馬。６ハロン８１秒６―１１秒５）「後ろから行って最後まで余裕があった。だいぶいい感じです」庄野調教師（カンチェンジュンガ＝栗東・坂路で単走。５