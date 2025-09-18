今週末にデビューする２歳馬から、注目馬をピックアップする。２１日の阪神５Ｒ（芝１８００メートル）に出走するアドマイヤマーズ産駒のクランズクラウン（牝）は、半姉に昨年の桜花賞馬ステレンボッシュを持つ。今週こそ軽めだったが、１週前には栗東・ＣＷコースでしっかりと負荷をかけ、６ハロン８１秒３―１１秒５をマークした。「まだ緩いですし、精神面も幼さがある。距離はあってもいいと思います。先々は楽しみです