◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）女子走り高跳び予選で、日本勢１２年ぶりの出場となった初出場の高橋渚（センコー）は１メートル８８で敗退した。１メートル８８を３回目で成功させたが、１メートル９２をクリアすることはできなかった。２０００年生まれの２５歳は、日本選手権を２２年から３連覇するなど日本トップレベルの実力者。アジア選手権は２３年４位、今年８位に入っていた。