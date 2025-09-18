◆大相撲秋場所５日目（１８日、東京・両国国技館）新入幕の日翔志（追手風）が初勝利を挙げた。幕内・錦木（伊勢ノ海）を体当たりし、押して最後は押し出した。「前に出られて良かった」とうなずいた。初日から４連敗し「１５敗したらどうしようと思った。１勝できて良かった。心は折れてなかった」と振り返った。２２年に父・文男さんが亡くなった。初めて手にした「懸賞の中身を抜いて、親父のお墓に入れましょうか」と感謝し