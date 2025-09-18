お米です！チームワークで一生懸命、頑張りました。飯田市では保育園児たちが稲刈りに挑戦しました。飯田市の川路保育園では食育活動の一環として、「JAみなみ信州」などと協力して毎年、稲刈りを行っています。年長の園児が鎌で刈り取り、年中と年少の園児が稲をしっかり抱えて運び、チームワークで収穫の喜びを感じていました。園児「最初はあまり切れなかったけど、今いっぱい切れるようになった」園児