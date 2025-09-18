英中銀 物価よりも賃金圧力の緩和が進む中、基礎的なデフレ傾向は概ね継続 賃金上昇率は依然高い水準にあるが低下しており、今年末までに大幅に減速すると予想される 中期的なインフレ圧力に関する上振れリスクは依然顕著である 経済活動に関する下振れリスク（国内要因・地政学的要因）は残存している 金融政策の引き締め緩和をさらに進めるにあたっては、段階的かつ慎重なアプローチが依然適切である 政策金利の引き