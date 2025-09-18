英中銀は予想通り政策金利据え置き、ＱＴについても予想通り＝ロンドン為替 英中銀は政策金利を７対２で据え置いた。ディングラ、テイラー両氏が２５ｂｐ利下げを主張した。ＱＴペースは７００億ポンドに減速とし、市場予想と一致した。利下げは段階的かつ慎重に行う必要としており、声明文にも特段の変更点は見当たらず。 ポンド相場は一審上昇もすぐに売りに転じている。ただ、値幅は限定的。ほぼ予想通り