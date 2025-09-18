秋田朝日放送 クマが街の中に現れたらどう対応すればいいのか。秋田市の警察署が１８日、現場に出動した警察官がどう動くかを確認する訓練を行いました。 訓練の想定は、住宅街にクマが出たという通報が相次いで寄せられ、その後空き家にクマが入ったというものです。秋田県自然保護課の職員を講師に招き、臨港警察署の署員３６人がクマを探す範囲や装備、連絡体制などを考えました。 けが人を出さないため、クマに近づか