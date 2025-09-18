１５日、決勝の舞台で踊るダンサー。（張家界＝新華社配信）【新華社張家界9月18日】中国湖南省張家界市で開催されていた「2025張家界国際ストリートダンスウイーク」が15日最終日を迎え、観光名所、天門山天門洞前の広場で決勝戦が行われた。20の国と地域のトップダンサーらが、張家界の美しい自然の中でストリートダンスを通じて交流した。ロックダンスやブレイクダンス、ロボットダンス（ポッピング）、振り付けなどさまざ