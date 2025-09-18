「ロッテ７−０楽天」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ＣＳ進出へ希望をつなぎたい楽天だったが、連勝が「３」でストップ。投打がかみ合わなかった。先発の岸がまさかの乱調だった。初回、１死満塁から押し出し四球で先制点を与えるなど、いきなり４失点の立ち上がり。二回にも高部に２点適時三塁打を許すなど３失点と立て直せず、２回までに７失点を喫した。それでも三回以降は走者を背負いながらも失点は許さない。