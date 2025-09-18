EXILEなどが所属する芸能事務所LDHが18日、都内で「PERFECT YEAR 2026」開催を発表した。第1弾として、LIL LEAGUEのホールツアー「Wonder Island」開催を発表した。1月15日に大阪・オリックス劇場で開幕し、4都市4公演を開催予定。ファイナルは2月3日に東京ガーデンシアターで開催する。岩城星那（20）は「“この舞台はライブという概念を超える”とテーマをつけて、映画なのかミュージカルなのかライブなのかわからない、新しいラ