マンチェスター・ユナイテッドのMFコビー・メイヌー(20)に対して、ライバルであるマンチェスター・シティが電撃オファーを検討している。英『チームトーク』が独占的に伝えた。ルベン・アモリム監督体制で安定した出場機会を得られていない20歳の逸材は、今季プレミアリーグでまだ先発出場はなく、フラストレーションを抱えているという。夏の移籍市場ではローン移籍を希望したが、クラブ上層部がこれを認めなかった。この状況