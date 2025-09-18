ジュビロ磐田は18日、DFハッサン・ヒル(25)がイフド・ブネイ・サフニン(イスラエル)に期限付き移籍をすることを発表した。クラブ公式サイトによると、移籍期間は2026年5月31日まで。イスラエル出身のヒルは2024年夏に完全移籍で加入していた。昨シーズンはJ1リーグ9試合出場も、今シーズンは公式戦出場はゼロ。7月22日に移籍を前提とした手続きと準備でチームを離脱していた。