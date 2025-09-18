NHK連続テレビ小説『アンパン』の9月19日（金）放送予定回を巡って、朝ドラ考察系YouTuberのトケルさんが、自身のYouTubeチャンネルで大胆な予想と考察を語った。動画タイトルは「【あんぱん】朝ドラ ９月１９日金曜日のあらすじネタバレ 第２５週 第１２５話 感想考察 NHK ストーリー 伏線回収 結末最終回予想 アンパンマン」。トケルさんは「ヤギとランコが最終週に結ばれる、という伏線になるかもしれない話は、こ