この記事をまとめると ■数多くの仕事のなかでも長距離トラックドライバーの世界は特殊である ■かつて大型トラックのハンドルを握っていた筆者が実体験で振り返る ■過酷な労働環境かつ低収入では若手が増えないので改善を望みたい 知られざる長距離トラックドライバーの生活とは 朝早く起きて会社へ出向き、夕方に退社して自宅に戻る。そんな日常こそが人間らしい、いわゆる一般的な社会人の日常だろう。しかし、夜勤や日曜日