夜中に住宅に侵入して住民にけがをさせたとして、37歳の男が強盗致傷の疑いで逮捕されました。男は、被害者の娘の学生服を着ていました。事件が起きたのは、熊本市東区にある一般住宅。18日午前4時すぎ、この家に住む54歳の男性が目を覚まし、誰もいないはずの和室のふすまを開けたところ…被害にあった住人の男性（54）「ふすまを開けたら人間が立っていた。明るくないから、女装した人間が立っていたことしかわからない」そこに