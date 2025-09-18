日本バレーボール協会（JVA）は17日（水）、2025ビーチバレーボールU21世界選手権大会に出場する女子U21日本代表チームが決定したことを発表した。 2025年10月15日（水）から 19日（日）にメキシコのプエブラで開催される本大会。女子大会には52チームが参加する。予選ラウンドでは最大24チームがトーナメント戦を行い、勝ち抜いた4チームが本戦に進出する。本