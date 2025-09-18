新米が出回る季節ですが、価格はこの先どうなっていくのでしょうか。生産農家や小売の現場を取材しました。 【写真を見る】新米の集荷競争が激化 ｢集荷重視で、消費者が求めている価格が無視されている｣ そんな中…副業で稼ぐ外国人も？ 愛知県刈谷市のコメ農家・山田友樹さん。バンテリンドーム4.5個分の広さの田んぼで年間約100トンのコメを収穫しています。 稲の生育状況はつねに気がかりだという山田さん。今年は猛暑