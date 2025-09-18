「広島−阪神」（１８日、マツダスタジアム）阪神の大竹耕太郎投手が先発し、５回５安打２失点。９勝目の権利を手にしてマウンドを降りた。試合前時点で敵地・マツダスタジアムでは通算９勝１敗。さらに広島戦の通算対戦成績は１９試合に登板し、１４勝２敗で防御率１・６８と好相性。得意の広島打線に対し、初回から四回までは二塁を踏ませない圧巻の投球。７３キロのチェンジアップを投じるなど、持ち味の緩急を使った投球