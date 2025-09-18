楽天戦に先発したロッテ・種市＝ZOZOマリンロッテが快勝。種市がテンポのいい投球で7回を無失点とし8勝目を挙げた。一回に藤岡の2点二塁打、安田の犠飛などで4点を先行し、二回は高部の2点三塁打などで3点を追加した。楽天は岸が序盤に崩れ、連勝が3でストップ。