神野友亜(Vo)のソロ体制となっておよそ1年、SARD UNDERGROUNDのオリジナルアルバム『故障した車』が、9月17日にリリースされたる。先行配信曲「I still believe」」「故障した車」を含む全11曲は、友亜自身の実体験と重ねて綴る歌詞、ロマンチックな恋愛ストーリー、リスナーの背中を押す人生のエールソングなど、これまでに以上に彼女のパーソナルな個性を打ち出して、未来への新たな扉を開ける作品だ。◆SARD UNDERGROUND 画像8