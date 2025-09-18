ロジクールは9月18日、ゲーミングキーボードの新製品として、薄型のロープロファイル仕様でラピッドトリガー機能をサポートする「G515 RAPID TKLゲーミングキーボード」を発表した。10月9日の発売を予定しており、価格はオープンプライス。同社公式ストアでは25,820円で販売する。ロジクールG、ロープロファイルでラピッドトリガー仕様のゲーミングキーボード「G515 RAPID TKL」ラピッドトリガー機能に対応して高い競技性を備えな