大阪を拠点に活動する5人組女性ダンス＆ボーカルグループRIZZが、2nd digital single「BUSY」を、9月17日（水）に配信リリースした。「BUSY」は、止まらない自分・止めたくない毎日をそのまま表現したハイエナジーモード全開のアーバンアンセムだ。疾走感のあるビートに鋭さと遊び心を兼ね備えたフロウ、サビのキャッチーなサビ、忙しさをポジティブに突き抜けるメッセージを放つ楽曲となっている。10月11日（土）には大阪・梅田Sh