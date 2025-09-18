LDH JAPANが2026年、6年に一度の「LDH PERFECT YEAR 2026」を開催することが発表され、その内容の一部が解禁された。EXILEエンタテインメントを確立させた2008年の「EXILE PERFECT YEAR」から始まり、2014年には「EXILE TRIBE PERFECT YEAR」を開催。EXILEから始まった祭りが、総合エンタテインメントの祭典としてさらなる飛躍となるはずだった2020年「LDH PERFECT YEAR」は、コロナ禍という誰もが想像しえない未曾有の状況の中、3