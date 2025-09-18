9月14日に20歳の誕生日を迎えた私立恵比寿中学（通称＝えびちゅう）の“ヘソ出しマーメイド”こと桜木心菜の2nd写真集（タイトル未定）が12月3日（水）に発売されることが決定した。 桜木心菜2nd写真集 桜木心菜2nd写真集 本作は「韓国にダンス留学をしている少女」をテーマに、本人がプライベートでもよく訪れるという韓国のソウルとチェジュ島でのロケを敢行。ソウルのローカルな町や民家で生活している様子やダンスレッ