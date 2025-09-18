１６年にオークスを制したシンハライトを母に持つ良血牝馬アランカールは、メイショウサムソン（０５年）、ワグネリアン（１７年）が制した出世レースの野路菊Ｓ（２０日、阪神）で２連勝を狙う。７月５日の福島で４馬身差の快勝でデビュー勝ち。「前進気勢が強くなってきたのが気がかり」と斉藤崇調教師は課題を挙げながらも「（前走を）勝ち切ったあたり、ポテンシャルの高さでしょう」と潜在能力の高さを評価した。