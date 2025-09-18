◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）女子５０００メートル予選が行われ、１組に出場した日本記録（１４分２９秒１８）保持者の田中希実（ニューバランス）は１４分４７秒１４の５着で決勝進出を決めた。各組上位８人、計１６人が２０日の決勝に出場する。世界のトップランナーに比べると、スピードが劣る田中は中盤からレースを引っ張り、徐々に先頭集団の人数を減らした。積極策が成功し、予選を突破した。レース中盤ま