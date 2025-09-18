◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１８日・マツダスタジアム）阪神・大山悠輔内野手が１０号２ランを放った。２点リードの７回２死一塁、広島・ハーンの直球を右翼ポール際に放り込んだ。これで８年年続２ケタ本塁打に到達した。