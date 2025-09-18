◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）女子５０００メートル予選が行われ、１組に出場した山本有真（積水化学）が世界大会で初の決勝進出を逃した。１５分３６秒２９の１８着だった。序盤は先頭に立ち田中希実（ニューバランス）とともに積極的にレースを進めたが、ペースアップにはついていけなかった。レース後は５着で決勝進出を決めた田中と握手し、抱き合って健闘をたたえ、涙を流した。レース後、山本は「自分の理想