◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１７日・神宮球場）巨人・大城卓三が３か月ぶりに捕手の守備位置に入った。６回の守備から岸田行倫に代わってマスクをかぶった。今季は主に甲斐と岸田が捕手として起用されてきた。７月中旬から１軍に再合流した大城卓は、打力を生かして一塁と代打で出場していた。甲斐が８月中旬に右中指中手骨頭骨折で離脱してからは、試合前のキャッチャー練習にも参加。１軍でマスクをかぶるのは