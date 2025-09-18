◆パ・リーグ西武―オリックス（１８日・ベルーナドーム）オリックスが７回、西武先発・今井からチーム初安打を記録した。１死から宗、若月の連続死球で一、二塁のチャンス。ここで代打・西野が告げられた。３５歳の野手最年長は、フルカウントからの７球目のチェンジアップを中前に運び、好機を拡大した。しかし、１死満塁で続く広岡が遊ゴロ併殺に倒れ、先制とはならなかった。