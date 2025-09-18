パンクバンド「BALZAC（バルザック）」のドラムスを担当していた真鍋貴行さんが11日に死去していたことが、17日にわかった。51歳。バンドの公式サイトなどで発表された。 【写真】1992年に発足した「BALZAC」 公式サイトでは文書が公開され、「BALZACドラマー真鍋貴行が 2025年9月11日永眠いたしました 51歳というあまりにも早い旅立ちでした」と報告。当時について「ご家族の外出後に部屋で倒れている姿を 自宅を訪ね