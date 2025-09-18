日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、「カーネルクリスピー1ピース」が半額になるキャンペーンを、9月24日から期間限定で実施します。天ぷらから着想を得て誕生1998年に登場した「カーネルクリスピー」は、日本料理の天ぷらから着想を得て誕生したというオリジナルメニュー。骨なしの鶏むね肉を、ニンニクとしょうゆをベースに味付けし、独自に開発した衣で包んで揚げた